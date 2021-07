Mercato Udinese – Pista Hauge difficile: è vicino all’Eintracht Francoforte

Jens Peter Hauge è stato accostato in passato all'Udinese. Tuttavia, il norvegese potrebbe finire in Bundesliga

Il calciomercato in entrata dell' Udinese deve ancora iniziare, mentre quello in uscita è partito con il botto. Juan Musso è stato ceduto all' Atalanta per venti milioni di euro e presto arriverà anche l'ufficialità del trasferimento di Rodrigo De Paul all' Atletico Madrid . Entrambi coroneranno il sogno di giocare in Champions League. Dalle loro cessioni, la società friulana guadagnerà circa cinquantacinque milioni che potranno essere investiti per migliorare la rosa. Sicuramente, un reparto che ha bisogno di nuovi innesti è quello offensivo. Tra i diversi profili sondati, ce ne è uno che rischia di sfumare. Vediamo di chi si tratta.

Jens Peter Hauge, in passato, è stato già accostato all'Udinese. I bianconeri sarebbero disposti a prenderlo in prestito fino a fine stagione. Tuttavia, il futuro del norvegese sembra essere in Germania. Infatti, come riporta Sky Sport, l'EintrachtFrancoforte avrebbe presentato un'offerta da sette milioni di euro più cinque di eventuali bonus. La dirigenza rossonera ne chiede almeno quindici. Anche il Wolfsburg è interessato e nei prossimi giorni potrebbe sferrare il colpo decisivo. In questa stagione, il classe '99 ha realizzato cinque gol e fornito due assist in ventitré presenza tra campionato ed Europa League. Bottino niente male, ma il club di Milano non lo considera un incedibile, nonostante la giovane età e gli ampi margini di miglioramento. Con Hauge molto vicino alla Bundesliga, Marino valuta altri nomi. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Benjamin Garré, ex Manchester City, attualmente in forza al Racing. Il classe 2000 è un ala sinistra dotata di notevole tecnica e buona velocità. Abile nei cross e nei calci piazzati. Tuttavia, è reduce da un infortunio al ginocchio che potrebbe complicare la trattativa. Nel frattempo, la società friulana vuole acquistare una nuova punta. Ecco i tre principali candidati.