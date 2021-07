News Udinese – Annullata l’amichevole con il Watford: il motivo

L'amichevole contro il Watford, in programma il sette agosto, è stata ufficialmente cancellata a causa delle restrizioni dovute al Covid

Ieri è ufficialmente iniziata la nuova stagione per l'Udinese. La squadra si è ritrovata per i primi test fisici ed atletici in vista del ritiro vero e proprio che si svolgerà dal 19 luglio al primo agosto a Sankt Veit. In Carinzia, i bianconeri troveranno diverse strutture all'avanguardia, come una moderna palestra e la piscina, oltre ai tre campi da calcio. Durante l'estate, i ragazzi di Gotti, disputeranno tre o quattro amichevoli, ancora da programmare. L'unico match già in calendario è stato cancellato. Infatti non si svolgerà la partita contro il Watford a causa delle restrizioni dovute al Covid. Non ci sarà, quindi, il derby in famiglia tra le due squadre dei Pozzo.