Calciomercato Udinese – Nel mirino uno svincolato di lusso

L'Udinese è alla ricerca di calciatori d'esperienza che possano migliorare la rosa. A Marino piace uno svincolato: ecco di chi si tratta

Ad oggi, l' Udinese ha ufficializzato solamente l'arrivo a parametro zero di Daniele Padelli , fresco vincitore dello Scudetto. I tifosi sono abbastanza preoccupati, anche perchè la prossima stagione Juan Musso e Rodrigo De Paul non vestiranno la maglia bianconera. La società friulana è abituata a vendere i propri big ed ogni volta riesce a sostituirli al meglio. Dalla cessione dei due argentini, Pozzo guadagnerà circa sessanta milioni di euro. Come affermato dal vice presidente Stefano Campoccia , durante la conferenza di presentazione della maglia away, una buona parte dell'incasso sarà reinvestito sul mercato così che Gotti possa contare su rinforzi importanti. Marino sta valutando il profilo di diversi svincolati. In particolare, c'è un calciatore che stuzzica particolarmente il dirigente. Vediamo di chi si tratta .

L'Udinese è alla ricerca di un nuovo esterno di centrocampo. Come rivela TuttoSport, i bianconeri sarebbero interessati a Senad Lulic. Il bosniaco si è svincolato dal club capitolino e potrebbe approdare ad Udine a parametro zero. Il classe '86 che può giocare sia a destra che a sinistra, garantirebbe esperienza ed affidabilità e sarebbe un importante aiuto per il giovane Molina. In questa stagione, Lulic è stato fuori per diverso tempo a causa di un infortunio. Infatti, ha disputato solamente sedici partite, otto delle quali entrando dalla panchina. C'è anche un altro ex biancoceleste che potrebbe dare una mano ai friulani. Come riportato nei giorni scorsi, Marino avrebbe pensato a Marco Parolo. Tuttavia, il centrocampista non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e non è escluso che possa annunciare di ritirarsi per intraprendere una nuova carriera da allenatore o dirigente. Attenzione, anche alla pista Jasmin Kurtic, con lo sloveno del Parma vorrebbe continuare a giocare in Serie A. Nel frattempo, la società sta valutando due nuovi profili. Ecco di chi si tratta.