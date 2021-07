Calciomercato Udinese – Interesse per un centrocampista granata

L’udinese è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Tra i profili sondati c’è anche quello di un calciatore del Torino

Dopo un finale di stagione deludente, l’ Udinese è tornata al lavoro per prepararsi al prossimo campionato. La squadra di Gotti ha già iniziato la preparazione in vista del ritiro che si svolgerà a Sankt Veit dal 19 luglio al primo agosto. Sicuramente, in Austria arriverà qualche volto nuovo. La priorità sarà data al sostituto di Musso. Al momento, è una lotta a due tra Luis Maximiano dello Sporting Lisbona e Jesse Joronen del Brescia. Il finlandese è in leggero vantaggio, ma attenzione ad un possibile inserimento dei rossoneri di mister Pioli che potrebbe stravolgere il futuro del classe '93. La dirigenza friulana è attiva anche su altri profili. L'ultimo nome accostato è quello di un centrocampista del Torino . Vediamo quale .

La società di Pozzo vuole rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo la cessione di Rodrigo De Paulall'Atletico Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero mostrato interesse per Daniele Baselli. Il giocatore del Torino non viene considerato un' incedibile da parte del neo tecnico Juric e in caso di buona offerta potrebbe partire. Negli ultimi anni, il classe '92 è stato tormentato da infortuni che hanno impedito la sua crescita calcistica. L'ultimo in ordine di tempo è stata la rottura del legamento crociato anteriore che lo ha tenuto fuori dal campo per ben sei mesi. Tuttavia, nella parte finale di stagione, l'ex giocatore dell'Atalanta ha fatto vedere segnali importanti di ripresa.