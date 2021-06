Calciomercato Udinese – De Paul-Atletico? Ecco quando arriverà l’ufficialità

Rodrigo De Paul è ad un passo dall'Ateltico Madrid. Per l'ufficialità mancano da sistemare gli ultimi dettagli

Dopo cinque intense stagioni, le strade di Rodrigo De Paul e dell'Udinese si separeranno. L'argentino, nel campionato appena concluso, ha realizzato nove gol ed altrettanti assist, confermandosi uno dei milgiori giocatori della Serie A. Il numero dieci bianconero è un centrocampista completo e versatile: oltre a quello di mezz'ala, può ricoprire il ruolo di trequartista, seconda punta ed in caso di emergenza mediano. Il classe '94 è pronto per fare il definitivo salto di qualità. Non a caso, è finito nel mirino di diversi top club europei. In Italia piace molto a Maldini e Giuntoli, ma il suo futuro sarà in Spagna. De Paul, infatti, presto diventerà un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per l'ufficialità mancano da sistemare gli ultimi dettagli. Vediamo quali.