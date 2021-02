Calciomercato Udinese – Cellino propone uno scambio last minute!

Il calciomercato dell'Udinese continua ad essere in pieno fermento. Cellino avrebbe in mente una proposta interessante

CALCIOMERCATO UDINESE - Questa sera si chiude la sessione invernale. Alle ore 20:00 il cosiddetto "calciomercato di riparazione" chiuderà ufficialmente i battenti. I dirigenti delle varie squadre, di Serie A e non solo, stanno facendo il possibile per cercare di chiudere le operazioni dell'ultimo minuto. Marino sta limando gli ultimi dettagli per il passaggio definitivo di Mandragora al Torino. Ma non finisce qui. L'arrivo di Llorente ha riacceso l'entusiasmo in casa bianconera. Lasagna sarà il prossimo avversario dei friulani e vederlo come un ex non sarà facile. Gotti però abbraccerebbe volentieri un altro centravanti. Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente del Brescia Cellino avrebbe proposto a Marino il seguente scambio.