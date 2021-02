Calciomercato Udinese – Altro giocatore in partenza: è del Torino!

Il calciomercato è agli sgoccioli. Tra poche ore l'Udinese dovrà tirare le somme. Un altro bianconero è pronto a salpare. Destinazione? Torino

Stiamo parlando di Rolando Mandragora. Il centrocampista dell'Udinese è pronto a cominciare una nuova avventura. Il giocatore è pronto a salutare definitivamente la Dacia Arena. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarà il Torino di Davide Nicola. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com:"Adesso sono stati limati anche gli ultimi dettagli. Il centrocampista italiano lascia l’Udinese e dalla Juventus vestirà la maglia del Torino in prestito con obbligo di riscatto. Una volta riscattato, il giocatore, si legherà ai granata per quattro stagioni". Il centrocampo friulano perde un'altra pedina. La partenza del numero 38 molto probabilmente non aprirà le porte a entrate dell'ultimo minuto. Ormai il dato è tratto. Le strade delle due compagini sono destinate a separarsi. Ma non finisce qui.