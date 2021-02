Calciomercato Udinese – De Maio, l’agente: “Potrebbe cambiare aria per trovare più spazio”

Diego Tavano, agente di Sebastian De Maio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia quest'oggi, presente all'hotel Sheraton di Milano, dove questa sera si chiuderà il mercato

"Qualcosa può succedere in queste ultimissime ore di mercato. Forse si può muovere qualcosa, sia per Rispoli, mio altro assistito, sia magari qualcosa a sorpresa per De Maio. Lui sta molto bene ad Udine, non fraintendetemi. Però lì sta trovando poco spazio, l'allenatore sta facendo altre scelte, e la sua volontà, come potete immaginare, è quella di giocare. Il ragazzo si fa sempre trovare pronto, è un grande professionista, e l'Udinese è una grandissima piazza. Ma è una situazione un po' anomala perché si tratta di un giocatore che è sempre abituato a giocare con continuità, l'ha sempre fatto nella sua carriera e adesso sta vivendo questa situazione un po' sfiduciato. Se si prospettasse qualcosa di diverso ci farebbe piacere. Ma c'è da capire anche qual è la volontà dell'Udinese".