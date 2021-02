Calciomercato Udinese – Inter e Roma lo vogliono: l’Udinese fissa il prezzo!

Calciomercato: non solo l'Inter. I nerazzurri non sono gli unici ad aver puntato il calciatore dell'Udinese. Non stiamo parlando di De Paul

Redazione

CALCIOMERCATO UDINESE - Lo "spettro" dell'asta si avvicina. La famiglia Pozzo non aspetta altro. Nonostante siano trascorse poche meno di due settimane dalla chiusura della sessione invernale di mercato, le voci sulle possibili future transazioni estive cominciano già ad agitare l'ambiente friulano. L'Udinese, nel frattempo, vuole goderselo come meglio può. La famiglia Pozzo ha fissato il prezzo. Fino all'anno scorso, l'Udinese difficilmente avrebbe accettato meno di 30 milioni di euro. Adesso, però, i bianconeri potrebbero aver deciso di cambiare idea. Il prezzo del ragazzo potrebbe scendere a 25 milioni di euro. La dirigenza friulana è pronta alla rivoluzione. Ecco quanto potrebbero gonfiarsi le casse della società.

Juan Musso non è più una sorpresa. Il portiere argentino piace a molte squadre del nostro campionato e non solo. Il suo nome è stato più volte accostato a quello dell'Inter ma negli ultimi giorni sembrerebbe che una nuova squadra abbia puntato il portierone bianconero. La Roma, salvo la qualificazione al prossimo turno in Champions League, potrebbe decidere di mettere sul mercato Pau Lopez. Qualora il portiere dovesse essere ceduto, i giallorossi avrebbero urgentemente bisogno di un nuovo numero 1. L'Udinese, con le eventuali cessioni di De Paul e di Musso, potrebbe accumulare un bel tesoretto. Ecco i numeri.