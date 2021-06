Mercato Udinese – Piace un attaccante della Sampdoria: la situazione

Dopo la rottura con Maxi Romero, l'Udinese è alla ricerca di un attaccante. Marino ha messo gli occhi su Gianluca Caprari

Il calciomercato inizierà ufficialmente domani. L'Udinese, fino ad ora, ha chiuso due operazioni. L'acquisto di Daniele Padelli a parametro zero e la cessione di Svante Ingelsson all'Hansa Rostock. A breve, potrebbero arrivare altri due nuovi annunci. Infatti, Rodrigo De Paul e Juan Musso sono ad un passo dall'addio. Il primo si trasferirà all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, mentre il secondo giocherà nell'Atalanta. Accordo trovato per venti milioni di euro. Oltre a cercare i sostituti degli argentini, la società deve migliorare anche gli altri reparti. In attacco sembrava fatta per l'arrivo di Maxi Romero dal PSV, ma i bianconeri non convinti della forma fisica del giocatore hanno fatto un passo indietro. Marino valuta altre piste, tra cui quella che porta a Gianluca Caprari della Sampdoria. Ma vediamo i dettagli.

Occhi su Caprari

Caprari è reduce da una buona stagione al Benevento, in cui ha segnato cinque gol e fornito sei assist in trenta partite di campionato. Terminato il prestito, è tornato alla Sampdoria. Tuttavia, sembra destinato a partire ancora una volta. La società ligure lo valuta circa sei milioni di euro e secondo le ultime indiscrezioni diversi club di Serie A avrebbero fatto un sondaggio. Tra questi ci sarebbe anche l'Udinese, da tempo alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Il classe '93 è un giocatore duttile e versatile: può giocare come ala, ma anche come trequartista e seconda punta. In passato ha fatto anche il falso nueve. Ma vediamo anche gli altri obiettivi.

Altri obiettivi

I friualani avranno bisogni di innesti anche per la difesa. Bonifazi non è stato riscattato, si cercano profili più economici. Al momento Marino è concentrato su due giocatori in particolare: Vogliacco del Pordenone e Wisniewski, in forza al Gornik Zabrze. A centrocampo occhi sui soliti Knezevic e Longstaff. Per la porta, la dirigenza bianconera sta valutando tre nomi. Ecco chi sono.