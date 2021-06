Mercato Udinese – 3 nomi per il dopo Musso: chi la spunterà?

Con la cessione di Juan Musso all'Atalanta, l'Udinese è alla ricerca del sostituto. Occhi su tre profili: i dettagli

Si accende il calciomercato dell'Udinese. Sarà un'estate intensa per i dirigenti friulani che dovranno trovare i perfetti sostituti dei partenti De Paul e Musso. Il numero dieci si trasferirà all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, mentre il portiere andrà all'Atalanta. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di venti milioni di euro senza l'inserimento di nessuna contropartita. Dopo tre stagioni le strade del classe '94 e dei bianconeri si separeranno. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per trovare il degno erede. Al momento, sono tre i profili che più piacciono. Vediamo di chi si tratta.

In pole position

Il preferito della società friulana sembra essere Agustin Rossi del Boca Juniors. L'argentino è un portiere giovane (25 anni), ma allo stesso tempo esperto. Vanta circa centocinquanta presenze tra i professionisti. Il club di Buenos Aires lo valuta circa otto milioni di euro, ma si potrebbe chiudere anche per qualcosa in meno. Il classe '95 avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento, visto che vorrebbe provare un'esperienza in Europa. Ma vediamo gli altri due nomi.

Trattativa difficile

Nel taccuino di Pierpaolo Marino c'è anche Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. Con l'arrivo di Adan dall' Atletico Madrid, il lusitano ha perso il posto da titolare e vorrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio. L'Udinese sarebbe interessata, ma la trattativa è complessa. La società portoghese è disposto a cedere il portiere solo a titolo definitivo, mentre i bianconeri preferiscono un prestito con diritto di riscatto. Vediamo allora l'ultimo profilo.

La new entry

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Matheus, brasiliano del Braga. Il classe '92 ha una valutazione di circa sei milioni di euro e dopo sette anni in Portogallo sarebbe pronto a trasferirsi in Italia.