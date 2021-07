Mercato Udinese – Ceduto un altro calciatore, spazio per un nuovo rinforzo?

L'Udinese continua nell'opera di sfoltimento della rosa. Nella giornata di ieri infatti è stato ceduto un altro calciatore friulano

Redazione

I friulani continuano il lavoro nel ritiro austriaco. Con ormai l'imminente ritorno dei tifosi allo stadio, l'Udinese vuole presentarsi al meglio all'esordio del 22agosto. I bianconeri affronteranno il rientrante Allegri e vogliono arrivarci al 100%. Per questo motivo la società vuole accontentare le richieste di mister LucaGotti. L'allenatore infatti ha chiesto sicuramente il rafforzamento della rosa alla società ma pretende anche una rosa snella per poter lavorare al meglio in ritiro. La dirigenza quindi è attivissima nel mercato in uscita. Anche perché per poter chiudere le trattative in entrata c'è bisogno anche di cedere. E sembrerebbe Marino stia aiutando il proprio allenatore: infatti l'Udinese ha piazzato un altro calciatore dopo la cessione di Ermacora. Ecco di chi si tratta.

Spazio al nuovo difensore?

L'Udinese sta lavorando molto alle uscite. Come ha confermato il direttore tecnico Pierpaolo Marino, StrygerLarsen sta pensando alla proposta del Galatasaray. Si attendono novità nelle prossime ore. Nel frattempo la società ha ceduto un altro calciatore. Si tratta del calciatore NicolòDelFabro. Il terzino classe2002 infatti è passato all'Aglianese in SerieD. L'anno scorso era sceso in campo per 10 volte nel campionato Primavera. Ai microfoni del club toscano, il calciatore si è detto molto motivato per questa prima esperienza lontano da Udine. Ceduto anche Del Fabro, l'Udinese continua con la sua opera di snellimento della rosa. Ora quindi ci sarebbe spazio per un nuovo difensore. Ecco di chi si tratta.

I nomi più caldi

Come detto, da tempo i bianconeri hanno in pugno il polacco Glik. Il calciatore dopo l'esperienza a Benevento ha voglia di una nuova avventura in Serie A. Il difensore ha un accordo col club da tempo e si attendevano delle uscite prima di chiudere l'operazione. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. Un altro nome da non sottovalutare è quello di Luperto. Il Napoli vuole piazzare il difensore exCrotone e su di lui c'è forte il Venezia. L'Udinese monitora con molta attenzione l'evolversi della vicenda. Ma non finisce qui. La società ha messo nel mirino un altro colpo: ecco chi è l'obiettivo del club <<<