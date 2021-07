News Udinese – Jajalo: ”Sto bene, voglio tornare ad aiutare la squadra”

Il centrocampista Mato Jajalo, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, ha affermato di essere pronto per il rientro

L'Udinese si prepara in vista della prossima stagione. In questi giorni, la squadra si ritroverà al Bruseschi per iniziare i vari test fisici. La preparazione inizierà ufficialmente il 12 luglio, mentre una settimana più tardi i bianconeri partiranno per il ritiro di Sankt Veit. Mister Gotti, ritroverà anche i quattro infortunati (Deulofeu, Jajalo, Nestorovski e Pussetto) che sono già al lavoro da mercoledì scorso per presentarsi al meglio. Il macedone è quello più indietro, visto che si è fatto male solamente due mesi fa. L'attaccante non tornerà disponibile prima di ottobre. Gli altri tre, invece, migliorano giorno dopo giorno e probabilemente verranno impiegato in qualche amichevole pre campionato.