Mercato Udinese – De Paul in Premier League? Trattativa avviata!

Nell'ultima ora è arrivata la notizia che un club di Premier League ha aperto le trattative con l’Udinese per Rodrigo De Paul

Redazione

Rodrigo De Paul è sicuramente il desiderio più grande dei tanti tifosi rossoneri. L’argentino è molto apprezzato in casa rossonera che, in caso di mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu, punterebbe su di lui come rinforzo ideale.Il classe 1994 è un vero talento del centrocampo, duttile e completo a livello tecnico.

Nuove trattative in corso - Dopo cinque anni passati all'Udinese, quest’estate potrebbe essere il momento giusto per fare il definitivo salto di qualità. Una previsione molto concreta, dato che l’argentino ha già messo in vendita la sua casa a Udine. Manca da scegliere la destinazione, ma su di lui c’è una concorrenza molto folta dall'Atletico Madrid a diversi club di Premier League. L’ostacolo più grande è ovviamente il prezzo del suo cartellino. Il patron dell’Udinese, Pozzo, vorrebbe ovviamente guadagnare dalla cessione del suo migliore giocatore e la sua richiesta ammonta sui 40 milioni di euro. Una cifra tutt'altro che esigua. Secondo diverse fonti, i contatti tra il club rossonero e l’Udinese sono in corso da parecchi giorni. Ma nell'ultima ora è arrivata una notizia molto significativa. Un club di Premier League ha aperto le trattative con l’Udinese per Rodrigo De Paul.

Prossimamente in una big - Rodrigo De Paul vuole lasciare l'Udinese. Lo ha detto chiaramente, e con grande rispetto, nel corso di una intervista rilasciata al tabloid 'The Guardian'. Il numero 10 dell'Udinese, che sarà tra i protagonisti della Copa America con la maglia dell'Argentina, vuol fare il salto di qualità nella prossima stagione di calciomercato. A riguardo il classe 1994 dice: "Sono stato sincero e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio, adesso ho 27 anni. Non parlerò da nessun'altra parte perché rispetto tutti all'Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene". De Paul nell'ultima stagione ha completato il suo processo di maturazione, migliorando soprattutto in fase difensiva. Dunque prossimamente ci sarà il trasferimento di de Paul in una big. In pole position, almeno per il momento, l'Atletico Madrid. Ma non è detta l'ultima.