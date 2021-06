Mercato Udinese – Simeone telefona al capitano bianconero: offerta pronta!

Il tecnico dell’Atletico Madrid ha parlato di programmi con il capitano bianconero. L'offerta è di 3.2 milioni di euro annui

L'Atletico Madrid vuole De Paul e per ottenerlo si è mosso Diego Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha parlato di programmi con il capitano bianconero. Pozzo è irremovibile sul prezzo: il 15% dovrà girarlo al Valencia, il 5% al Racing. Chiesti dunque 40 milioni di euro per il diez argentino.

La telefonata - L 'allenatore Diego Simeone ha potere effettivo nella scelta dei giocatori. Il Messaggero Veneto illustra la sua figura per spiegare quanto sia importante il fatto che sia stato egli stesso ad attivarsi per il numero 10 bianconero. La chiamata infatti è arrivata a sorpresa e Simeone è andato subito al sodo. I due hanno parlato di progetti riguardanti il futuro di De Paul -attualmente titolare della nazionale Argentina che domenica esordirà in Copa America- un futuro che potrebbe trovare proprio a Madrid, là dove il diez bianconero andrebbe sì volentieri, ma solo in seconda battuta perché la sua prima preferenza resta la serie A. Questo è quanto trapelato dall'entourage del giocatore.

La trattativa - I dirigenti dell'Atletico avevano già provato a chiamare a casa Pozzo due volte. Inizialmente fu il club rossonero a formulare un'offerta all'Udinese. Troppi pochi i 20 milioni proposti e nulla andò in porto. Poi la volta dell'Atletico: 30 i milioni messi sul piatto, con annesse trattative tra il club e Mino Raiola, procuratore dell'argentino. L'offerta odierna è stata formulata sulla base di un contratto annuale a 3.2 milioni di euro per cinque anni. Questo dimostrerebbe un certo avanzamento della trattativa, che tuttavia non soddisfa ancora l'Udinese. Infatti sono almeno 40 i milioni che servono per il cartellino dell'argentino. I Pozzo sanno bene che dalla cifra richiesta dovranno essere defalcate delle percentuali. L 'Udinese dovrà versare al Valencia il corrispettivo del 15 % della futura vendita -come da accordi formalizzati tra le due parti al momento dell'acquisto- con l'aggiunta di un altro 5% da versare al Racing di Avellaneda.