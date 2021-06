Calciomercato Udinese – Piace un centrocampista del Newcastle

L'Udinese continua a monitarere diversi profili che possono rinforzare la rosa. Per il centrocampo piace Longstaff del Newcastle

Redazione

Dopo un finale di stagione deludente, l'Udinese ha pensato seriamente di cambiare l'allenatore per la prossima stagione. Tuttavia, il preferito di Pozzo, ovvero Paolo Zanetti, ha deciso di continuare la sua avventura con il Venezia rinnovando fino al 2025. Anche l'altro possibile candidato, Rolando Maran è sfumato a causa di richieste economiche considerate troppo alte dalla dirigenza friulana. I bianconeri hanno quindi deciso di continuare con Luca Gotti. Il tecnico veneto ha sempre dato priorità al club di Udine e non ha mai trattato con altre società. Pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino all'anno prossimo. Ora servirà un grande calciomercato per permettere alla squadra di fare un salto di qualità. Molto dipenderà dal futuro di De Paul e Musso, ma Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per valutare diversi profili. L'ultimo nome accostato è quello di Matthew Longstaff del Newcastle.

Obiettivo Longstaff

Il giovane centrocampista era stato nel mirino dell'Udinese anche la scorsa estate. Il classe 2000 sembrava molto vicino ad approdare in Italia, ma alla fine decise di rinnovare con il Newcastle. Come riporta il portale Daily Record, il club friulano sarebbe tornato a farsi sotto. Longstaff ha avuto una stagione abbastanza negativa. E’ sceso in campo solamente cinque volte e sarebbe pronto a trasferirsi per trovare più spazio. I Magpies lo valutano circa cinque milioni di euro. Il suo arrivo in Friuli rappresenterebbe per i bianconeri un acquisto di livello e probabilmente l'inglese prenderebbe il posto da titolare sulla mediana al posto di Walace.

Mercato in uscita

I due giocatori con le valigie in mano sono i soliti De Paul e Musso. Il numero 10 è cercato da mezza Europa e negli ultimi giorni un altro club si è inserito sulle sue tracce. Per quanto riguarda il portiere, invece, c'è una situazione di stallo. Le squadre interessate a lui sembrano essersi defilate e non è escluso che l'estremo difensore possa rimanere un altro anno ad Udine.