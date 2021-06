Mercato Udinese – De Paul-Calhanoglu, possibile intrigo di mercato

De Paul è la priorità del club di Simeone ma le richieste dell'Udinese sono molto alte dunque si ipotizzerebbe l'inserimento di Calhanoglu

L' offerta a Calhanoglu - Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, Rodrigo De Paul è la priorità del club campione di Spagna e lui stesso ha dato precedenza al club di Madrid. Ma la trattativa non è semplice perché le richieste dell'Udinese molto alte: almeno 40 milioni di euro. Per questo la scena potrebbe cambiare con l'inserimento di Calhanoglu. Il calciatore turco è in scadenza col club di via Aldo Rossi e ha ricevuto un'offerta importante dall'Atletico. Si parlerebbe di ben 3 milioni di euro all'anno, più altri 3 alla firma. Nel caso si dovesse concretizzare il trasferimento in Spagna, allora De Paul sarebbe libero e sarebbe proprio il club rossonero la prima squadra interessata all'argentino. La Champions, dunque, potrebbe fare la differenza per la scelta di De Paul.

Ultime dall'Inghilterra- C’è da registrare anche un'altra pretendente per Rodrigo De Paul. La stagione da poco terminata è stata con ogni probabilità l’ultima di Rodrigo De Paul da calciatore dell’Udinese. Come riferisce The Sun, infatti, De Paul sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, la quale si sarebbe aggiunta alla lista dei club stranieri dopo l’Atlético Madrid. Sicuramente un eventuale passo in avanti da parte della società di Premier League potrebbe renderne più semplice la cessione dato che l’Arsenal disporrebbe di maggiore liquidità da investire. Il prezzo del cartellino dell’argentino classe 1994 si aggira intorno ai 35 milioni di euro. L’Udinese vuole innescare una vera e propria asta al rialzo, dato che le speranze di trattenerlo in squadra sono quasi nulle. E anche per la società potrebbe essere giunto il momento giusto per ricavare la miglior plusvalenza dal calciatore prelevato dal Valencia per soli 3 milioni di euro nel 2016.