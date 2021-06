Mercato Udinese – De Paul è il pensiero fisso di Giuntoli

Rodrigo De Paul è il tormento di mercato del Napoli e del suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la trattativa può entrare nel vivo

Rodrigo De Paul è il sogno di molti club italiani ed europei. Il Napoli è interessato al giocatore da molto tempo ma non è mai partita una reale trattativa con la dirigenza friulana. Ora, con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, la situazione potrebbe cambiare. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul fuoriclasse argentino, capitano dell'Udinese.

DE PAUL - Sarà una lunga estate. Europei, Coppa America e calciomercato. Per l'Udinese sarà importante conoscere il futuro del suo giocatore più importante, il capitano Rodrigo De Paul. Il giocatore è nel mirino dei partenopei. De Laurentiis vorrebbe fare un grande regalo di benvenuto al suo nuovo allenatore. Un progetto che vuole ambire ad una qualificazione Champions fissa, anche in seguito alla grande delusione sul finale di stagione. La richiesta dell'Udinese per la cessione del suo capitano è inamovibile: 40 milioni di euro. Per avviare la trattativa si aspetta una probabile cessione di Fabian Ruiz o Koulibaly in direzione Madrid. Il Real dell'ex Ancelotti desidera lo spagnolo e il senegalese, attualmente impegnati in nazionale.

DICHIARAZIONI SCHIRA - Il noto giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli-De Paul ai microfoni di 1 Station Radio: "Rodrigo ai partenopei? Il giocatore è sempre piaciuto ai dirigenti ma si parla di 40 milioni cash senza contropartite tecniche, diventa difficile come affare. Luciano Spalletti ha un pallino per De Paul, lo voleva già ai tempi della panchina nerazzurra. Inoltre la situazione con i suoi agenti non è ben definita, si può complicare tutto".

BASIC - Un'altra priorità per i partenopei, alternativa al colpo di mercato argentino, è un profilo interessante della Ligue 1. Toma Basic, croato di 24 anni in forza al Bordeaux, un giocatore roccioso e imponente. Per lui 34 presenze, 4 gol e 1 assist realizzati in Ligue 1 in questa stagione.