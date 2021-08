Calciomercato Udinese – Di Marzio annuncia: “Perez in arrivo dall’Atletico”

Gianluca Di Marzio ha appena annunciato il nuovo colpo in casa Udinese. Arriverà in prestito. Passiamo ai dettagli

Redazione

L'Udinese ha trovato il nuovo rinforzo per la difesa. E’ fatta per Nehuen Perez dell'Atletico Madrid. Il giocatore si trasferirà in prestito. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio tramite il proprio account Twitter. A breve dovrebbe arrivare anche l'ufficialità da parte della società friulana.

Il profilo

Andiamo a scoprire la carriera di Nehuen Perez. L'argentino è un difensore classe 2000 molto promettente. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell' Argentinos Juniors, con cui ha esordito in prima squadra il 9 maggio 2018. Il tre luglio dello stesso anno è stato acquistato dall'Atletico Madrid con cui ha firmato un contratto fino al 2024, restando comunque in prestito al club argentino per un'altra stagione. Tuttavia, in questi anni, non ha mai indossato la maglia dei colchoneros in una partita ufficiale.

Due anni fa è stato mandato in prestito al Famalicao, mentre nella scorsa stagione ha giocato al Granada. Adesso, avrà la possibilità di farsi conoscere anche in Italia. Perez avrà bisogno di un periodo di tempo per ambientarsi e conoscere gli schemi dell'Udinese. Non sarà facile ma molto probabilmente riuscirà a conquistarsi il posto da titolare. Le premesse sono più che buone. Ma non finisce qua. C'è un altro aggiornamento di mercato.

Sfuma Wendell

Vi ricordate di Wendell? Il laterale brasiliano è stato seguito dai friulani in questa sessione di mercato. Tuttavia, il suo futuro sarà altrove. Precisamente al Porto. Il giocatore ha appena firmato il contratto con la sua nuova squadra. Ad annunciarlo è il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, attraverso il suo account Twitter.

Vi avevamo annunciato che sarebbero state ore decisive per il mercato dell'Udinese. La società bianconera ha le idee chiare e i colpi non dovrebbero essere finiti. C'è ancora un pò di tempo per rafforzare la squadra. Non è tanto ma dovrebbe bastare. Ma non finisce qui. Ecco tutti i nomi accostati all'Udinese. La lista è lunga <<<