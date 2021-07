Mercato Udinese – Sky: ”E’ lui il preferito per sostituire Musso”

L'Udinese è alla ricerca del sostituto di Juan Musso. Secondo Sky Sport, in vantaggio ci sarebbe Jesse Joronen

L'Udinese continua a lavorare duramente per regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Sicuramente arriverà un nuovo attaccante visto che Deulofeu, Nestorovski e Pussetto sono reduci da un brutto infortunio, mentre due tra Llorente, Forestieri e Okaka andranno via. Sono diversi i profili sondati, ma quelli che più piacciono ai dirigenti friulani sembrerebbero essere quelli di Caprari, Simy e Kouamé. Anche in difesa ci saranno novità. La società sta valutando se puntare su un giocatore d'esperienza (Glik), oppure su un giovane (Vogliacco o Wisniewski). Al momento, la priorità è quella di trovare i sostituti dei due big in partennza: Rodrigo De Paul e Juan Musso (ufficiale la sua cessione all'Atalanta). Come nuovo portiere, i bianconeri stanno valutando vari nomi, ma il preferito sembra essere una vecchia conoscenza del nostro campionato. Vediamo i dettagli.