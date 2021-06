Calciomercato Udinese – Un attaccante è vicino all’addio

Rodrigo De Paul non sarà l'unico a lasciare Udine. Un attaccante è pronto a dire addio: ecco di chi si tratta

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio, ma l' Udinese ha già annunciato due affari conclusi. Il primo riguarda il rinnovo di contratto per un altro anno di Luca Gotti . Il tecnico veneto ha vinto il ballottaggio a tre con Zanetti e Maran ed è pronta a guidare i bianconeri anche nella prossima stagione. Il secondo, invece, è l'acquisto a parametro zero di Daniele Padelli . Il portiere, dopo le esperienze di Torino e di Milano, sponda nerazzurra, ha optato per il ritorno in Friuli, dove farà il secondo, al posto del partente Scuffet . A breve, è prevista un'altra ufficialità. Rodrigo De Paul , infatti, sarà un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid . Trattativa conclusa per trentacinque milioni senza bonus. Per la fumata bianca definitiva si attendono le visite mediche, programmate a fine Copa America. Il centrocampista non sarà l'unico calciatore a salutare l'Udinese. C'è un altro argentino molto vicino all'addio. Scopriamo di chi si tratta.

Facuno Forestieri, arrivato la scorsa estate dallo Sheffield Wednesday, non ha pienamente convinto. A causa di qualche infortunio di troppo è sceso in campo solamente 19 volte, in cui ha segnato un gol. Quello all'Olimpico contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. L'argentino non è mai stato un titolare dell'Udinese e probabilmente, con i rientri di Pussetto e Deulofeu, non lo sarà nemmeno in futuro. Per questo motivo, è pronto a cambiare aria per trovare più spazio. Il classe '90 piace a diverse squadre italiane, ma soprattutto inglesi. Al momento, l'ipotesi più plausibile è quella di un suo ritorno in Championship. Ma vediamo i possibili colpi in entrata.