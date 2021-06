Calciomercato Udinese – Scuffet con le valigie in mano

Con l'arrivo di Daniele Padelli, il futuro di Simone Scuffet è lontanto da Udine. Ha offerte in Serie A e B: i dettagli

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. Dopo la cessione di Rodrigo De Paul all' Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, i bianconeri avranno un bel tesoretto da poter spendere. L'obiettivo numero uno della dirigenza è quello di rinforzare il reparto difensivo . Nel corso della stagione appena conclusa, solo Nuytinck ha giocato ogni partita ad alto livello, tutti gli altri hanno avuto alti e bassi. Qualche rinforzo è inevitabile. Da monitorare poi la situazione che riguarda la porta. In caso di un'offerta sui venti milioni di euro Juan Musso partirà. Per sostituirlo piacciono Augustin Rossi del Boca Juniors e Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. In realtà, l'Udinese un nuovo portiere lo ha già acquistato. Infatti, qualche settimana fa è arrivato a parametro zero Daniele Padelli . Tuttavia, l'estremo difensore prenderà il posto di Scuffet come secondo.

Ad Udine non c'è più spazio per Simone Scuffet. Il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2022, ha perso troppo tempo in panchina e vuole cambiare aria per trovare più spazio. Come riporta il Messaggero Veneto, il classe '96 ha diverse richieste sia da squadre di Serie A che di B. Piace molto allo Spezia e all'Empoli, entrambe alla ricerca di un nuovo portiere titolare per l'anno prossimo. Per lui c'è stata anche la possibilità di andare al Parma, ma l'arrivo di Buffon ha bloccato ogni tipo di discorso. I suoi agenti stanno ascoltando varie proposte, dando priorità ai club italiani. Scuffet, infatti, non vorrebbe trasferirsi all'estero. L'Udinese valuta il calciatore circa due milioni di euro e non farà nessuno sforzo per trattenerlo, visto l'arrivo di Padelli. Dopo una quarantina di partite con la maglia bianconera, il portiere originario di Udine è pronto a dire addio al club che lo ha cresciuto fin da bambino. Nel frattempo, i tifosi friulani sono pronti ad accogliere due nuovi acquisti.