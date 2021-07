Calciomercato Udinese – Il Galatasaray brucia Pozzo nella trattativa

Udinese e Galtasaray hanno il loro destino legato. Nelle ultime ore i turchi hanno bruciato la concorrenza di Pozzo per un calciatore

Redazione

L'Udinese è sempre al lavoro nel ritiro austriaco. La squadra affronterà due amichevoli in questa settimana e saranno dei test importanti per mister Gotti. L'allenatore così riuscirà a capire su quali giocatori poter fare affidamento in questa stagione. Ma la situazione non si fa calda solo in campo. Sul mercato iniziano a vedersi delle scintille. E sembra che il destino di Udinese e Galatasaray sia ormai legato. Dopo l'estenuante trattativa per Stryger Larsen, poi sfumata, i due club se le danno di santa ragione anche per un altro giocatore. Ma a spuntarla, stavolta, sembrerebbero i turchi. Capiamo meglio la situazione.

Pozzo sorpassato dai turchi

Infatti con la cessione di Stryger Larsen al Galatasaray, l'Udinese aveva già pronto il suo sostituto. Come riporta l'esperto di calciomercato internazionale Robin Bairner, l'Udinese aveva messo gli occhi sul giovane terzino destro del Rennes Sacha Boey. A vincere però stavolta è stato il Galatasaray. I turchi vedendo ormai tramontare la pista per Stryger Larsen, si sono buttati con forza e decisione su Boey trovando l'accordo col Rennes in pochissimo tempo. Da Istanbul così hanno bruciato la concorrenza di Udinese e Celtic. Ma non solo. Infatti negli scorsi mesi anche il Watford seguiva il giovane terzino, a testimonianza dell'enorme stima che il patron Pozzo nutre per il talentino. Ma le priorità dell'Udinese sono altre. Scopriamole insieme.

Le priorità bianconere

Infatti finché Stryger Larsen è ancora un calciatore dell'Udinese, le priorità dei bianconeri sono altre. Come risaputo la società cerca almeno due difensori centrali, un centrocampista di qualità e un attaccante. Per quanto riguarda la difesa si attendono novità sul fronte Glik, il difensore piace molto a Gotti che spera di abbracciarlo presto. A centrocampo l'indiziato numero uno a prendere l'eredità di De Paul è GastonRamirez, ormai svincolatosi dalla Samp e in cerca di una nuova esperienza. Per l'attacco invece ci sono grosse novità.