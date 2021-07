Mercato Udinese – Contatti con la Sampdoria per un attaccante: i dettagli

L'Udinese ha ormai salutato De Paul ma è già al lavoro per puntellare di Gotti. Nelle ultime ore è stato accostato un giocatore della Samp

L'Udinese ha salutato De Paul dopo la vittoria della Copa America ma già cerca nuovi innesti offensivi. La dirigenza, infatti, sta cercando calciatori che non facciano sentire troppo la partenza dell'argentino. Notizia delle ultime ore è l'interessamento dei friulani per Gianluca Caprari della Sampdoria. Ruolo diverso da De Paul ma sicuramente è un profilo qualitativo importante da affiancare a Lasagna. Caprari è rientrato a Genova dopo l'infelice esperienza di Benevento e cerca una nuova avventura. Il giocatore non punta a rimanere in Liguria nonostante conosca il nuovo allenatore D'Aversa. Tra i due ai tempi di Parma non era scoccata la scintilla, con il tecnico che lo aveva schierato solamente 12 volte. Per questo motivo l'attaccante cerca una nuova squadra con cui riscattarsi.

Caprari

Voglia di riscatto

Come riporta il portale ClubDoria46, Caprari non è stato riscattato dopo l'avventura col Benevento e vuole rimettersi in gioco. Reduce da 5 gol in 30 presenze nell'ultimo campionato, il giocatore è alla ricerca di un'avventura gratificante e che lo rilanci. Gotti sembrerebbe aver individuato in lui il tassello perfetto per completare l'attacco bianconero. Con la sua velocità e duttilità Caprari può giocare sia da ala che da seconda punta, permettendo così al mister veneto di poter variare modulo a secondo delle necessità. La società sta studiando la formula giusta per portarlo alla corte del mister, ecco come.

Formula

L'attaccante blucerchiato è in scadenza di contratto nel 2023 e Ferrero vuole piazzarlo in questa sessione di mercato per ricavarne il più possibile. La Samp ha necessità di vendere e l'Udinese sarebbe disposta a prelevare il calciatore a titolo definitivo. Da Genova aprirebbero anche ad un prestito con diritto di riscatto diventando quasi un obbligo con l'aggiunta di determinate condizioni. Su Caprari, però, non c'è solo la società di Pozzo. Anche il Torino avrebbe manifestato il proprio interesse, soprattutto se dovesse cedere Belotti in questa finestra di mercato. Si attende l'evolversi della situazione nei prossimi giorni ma l'Udinese e Gotti stanno già voltando pagina dopo l'addio di De Paul <<<