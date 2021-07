Calciomercato Udinese – Salta Joronen? C’è lo zampino di Maldini

L'arrivo del portiere finlandese ad Udine rischia di saltare a causa dell'inserimento dei rossoneri: la situazione

L'Udinese sta lavorando duramente per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Le due brutte notizie sono arrivate: Juan Musso e Rodrigo De Paul non vestiranno più la maglia bianconera. I tifosi sono abbastanza preoccupati, ma la dirigenza friulana ha già dimostrato di saper sostituire al meglio i vari big ceduti. Marino è al lavoro per regalare a Gotti rinforzi importanti. Prima della partenza per il ritiro a Sankt Veit, dovrà assolutamente arrivare il nuovo portiere. Tuttavia, rischia di complicarsi la trattativa per Jesse Joronen. Ecco il motivo.