News Udinese – Jajalo: ”Felice di continuare con Gotti. Senza De Paul…”

Il centrocampista dell'Udinese, Mato Jajalo, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni

Redazione

In questi giorni, l'Udinese si riunirà al Bruseschi per iniziare i test fisici. Successivamente, partirà per il ritiro di Sankt Veit che durerà dal 19 luglio al primo agosto. Luca Gotti, ritroverà anche Mato Jajalo, reduce dalla rottura dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro, riportata lo scorso dicembre. Il centrocampista bosniaco è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per aggiornare sulle sue condizioni, ma non solo.

RECUPERO DALL' INFORTUNIO - ''Prima o poi in una carriera la sfortuna si accanisce. Io non avevo mai avuto nulla di particolare, ma nel calcio un momento di difficoltà arriva sempre. E io l’ho avuto. Ora chiedo la salute. Mi sono reso conto che è davvero l’unica cosa che conta. Adesso mi sembra di stare bene Lo dico perché ogni giorno vedo il miglioramento. Sono contento di questo. Sto lavorando bene da tempo. Ho ricominciato a calciare bene il pallone e a usare la palla negli allenamenti specifici. Insieme a me c’è Ignacio Pussetto che ha avuto lo stesso tipo di infortunio. Ora bisogna valutare con attenzione la situazione. Non so se riprenderò allo stesso modo con i compagni per quel che riguarda la parte tattica. Valuteremo bene con lo staff medico''.

AVANTI CON MISTER GOTTI - ''Io fortunatamente mi sono trovato sempre abbastanza bene con tutti gli allenatori che ho avuto. Ma la sua conferma mi fa davvero piacere. È un buon segnale perché è un allenatore che ci conosce bene, che lavora con noi da quasi due campionati. E quindi anche noi lo conosciamo bene''.

PARTENZA DE PAUL - Come si fa senza di lui? Si fa. Ma è inutile pensare di sostituirlo e trovare un nuovo De Paul perché un giocatore così non c’è. Credo sia stata la mezzala migliore della Serie A. Bisogna pensare meglio come squadra, perché alla fine è la squadra, il complesso che va in campo e vince''.