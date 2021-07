Mercato Udinese – La cessione di De Paul è un record: ecco perché

De Paul si appresta ad iniziare la sua avventura all'Atletico Madrid ma la sua cessione ha fatto registrare un particolare record per Pozzo

De Paul e l'Udinese ormai si sono salutati. Il calciatore argentino è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Le due società avevano trovato un accordo già prima che la Copa America entrasse nel vivo. Affare da 35 milioni considerando anche i bonus. E considerate le prestazioni del ragazzo in questo mese, la cifra sborsata dai Colchoneros sembra anche bassa. In Italia parecchi club si stanno mangiando le mani per essersi persi un talento come quello di Rodrigo, in particolare una big che lo aveva praticamente bloccato. La cessione dell'argentino ha fatto ricche le casse del club della famiglia Pozzo, facendo registrare un record per la società. Scopriamo di cosa si tratta.

Quella di De Paul infatti, come riporta Transfermarkt, è la cessione più remunerativa nella storia del club. Infatti questo affare ha superato addirittura il record che deteneva la trattativa che ha portato Amoruso a Parma nella stagione 1999/00 per 28 milioni di euro. La cessione di Amoruso infatti ha mantenuto il primato per oltre 20 anni. Sempre secondo la top10 degli affari in uscita riportati da Transfermarkt, al terzo posto troviamo a pari merito Meret e Sanchez. Entrambi i giocatori erano stati venduti da giovanissimi per 26 milioni di euro, rispettivamente a Napoli (2018/19) e Barcellona (2011/12). Subito sotto di loro troviamo Stefano Fiore salutato per 25 milioni nel 2001. Leggermente più staccato c'è Musso, il portiere argentino ha fruttato 20 milioni per le casse friulane sborsati dall'Atalanta. Stessa cifra sborsata dalla Fiorentina nel 2013 per garantirsi Cuadrado. E in fondo alla classifica troviamo tre nomi appaiati che hanno salutato Udine per 18 milioni. Stiamo parlando di Asamoah (2012), Inler (2011) e Quagliarella (2009). Ma a questa particolare classifica si potrebbe aggiungere presto un altro nome della rosa attuale. Ecco chi è.