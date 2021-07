Mercato Udinese – Torna di moda il nome di Adam Ounas

L’Udinese è alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. Torna di moda il nome di Ounas del Crotone

Nonostante le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul , la società bianconera ha voglia di tornare a lottare per obiettivi ambiziosi. L’ Udinese non raggiunge un piazzamento europeo dal lontano 2013. Sono passati tanti, troppi anni. I tifosi vogliono tornare ad entusiasmarsi come succedeva fino a qualche tempo fa. La dirigenza friulana è chiamata ad un importante calciomercato. Per prima cosa, Marino dovrà trovare i sostituti dei due big argentini. Come nuovo portiere , sono in lizza più o meno cinque giocatori. Oltre ai soliti, Maximiamo, Rossi, Matheus e Joronen, è spuntato il nome di Lorenzo Montipó. Molto difficile la pista sepe. A centrocampo invece, sta per sfumare un obiettivo. Junior Messias , infatti, è ad un passo al Torino. Il rinforzo per i friulani potrebbe arrivare sempre da Crotone. Vediamo i dettagli .

L'algerino è reduce da un' ottima stagione in Calabria, dove ha segnato quattro gol e fornito tre assist in ventidue partite. Dopo il prestito al Crotone, Ounas è tornato al Napoli, ma Spelletti non ha intenzione di puntare su di lui. Per questo motivo, il classe '96 sta cercando una nuova sistemazione. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero tornati alla carica. Udine potrebbe rappresentare la piazza ideale dove mettere in mostra tutte le qualità e sbocciare definitivamente. De Laurentiis vorrebbe cedere l'esterno a titolo definitivo, mentre Pozzo preferirebbe un prestito, magari aggiungendo il diritto di riscatto. L'ex Nizza ha una valutazione di circa otto milioni di euro. Ounas garantirebbe a Gotti varie soluzioni, visto che può giocare come ala, seconda punta, trequartista ed in caso di emeregnza anche come falso nueve. Al momento è solo un'idea, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti interessanti. Nel frattempo, ieri è stata svelata la maglia away che l'Udinese indosserà nella prossima stagione. Ecco le foto ed i dettagli.