Lorenzo Lucca continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il momento, però, è quello delle trattative e stiamo parlando di un affare decisamente importante nel corso di queste settimane. Il suo futuro sembra essere tutt'altro che scritto visto che il Napoli pare non aver aperto a continuare con un'altra stagione e rimetterlo a duello diretto con Hojlund. Proprio per questo motivo la cessione sembrerebbe la scelta più oculata, ma bisogna trovare il giusto affare. Non dimentichiamo che il centravanti italiano è stato pagato ben 40 milioni di euro da parte dei partenopei solo 365 giorni fa. Diversi gli interessamenti per l'ex Udinese, vediamo chi potrebbe avvicinarsi a Lorenzo Lucca in maniera calibrata.

I team interessati a Lorenzo Lucca

Lucca Lorenzo, ex attaccante dell'Udinese

Il bomber ha voglia di mettersi in mostra e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che si arrivi ad una conclusione dell'affare. Difficilmente ci sarà una permanenza in quel di Napoli se effettivamente la società non ha intenzione di continuare con lui. Tanti i team che lo stanno osservando da vicino ed ora andiamo con i nomi effettivi delle squadre che non vedono l'ora di assicurarsi le prestazioni di un centravanti di questo livello.

I nomi delle società

Il Bologna sembrava fortemente interessato, ma nelle ultime ore il club che più di tutti potrebbe provare a chiudere un affare di questo livello sono. Tra i profili osservati per l'attacco sembra esserci proprio quello che riporterebbe a. Una trattativa che non è ancora effettivamente iniziata, ma che la società di Napoli ascolterebbe molto volentieri, pur di riuscire adi un talento che pesa decisamente tanto a bilancio.