Una stagione tra alti e bassi con qualche presenza nella massima serie con la maglia della Cremonese ed ora è arrivata la scelta di continuare sempre in Serie A, ma cambiando paese visto che la nuova formazione pronta ad assicurarsi le sue giocate dovrebbe arrivare dalla Turchia. Una squadra che nelle ultime annate sta spesso operando dal campionato italiano e proprio per questo motivo si sta assicurando le giocate di un estremo difensore che ha ancora grande voglia di essere protagonista. La firma si sta avvicinando a grandi passi e non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quella che sarà la prossima meta di un estremo difensore importante come Marco Silvestri.

La prossima meta di Silvestri

Silvestri

Con l'Udinese tante prove positive nel corso delle prime stagioni e poi un calo di rendimento che lo ha portato ad iniziare nuove avventure. La Sampdoria non ha portato i risultati sperati, quest'anno con la Cremonese ha dimostrato di poter essere un secondo decisamente affidabile. Adesso una sfida per tornare protagonista e soprattutto titolarissimo. Salvo clamorosi colpi di scena è scritto il futuro di Marco Silvestri che nelle ultime ore si è legato al Fatih Karagumurk. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere i dettagli dell'accordo che porterà l'ex Hellas Verona ad iniziare una nuova avventura fuori dal Bel Paese.

I dettagli dell'accordo

I dettagli dell'accordo sono chiari e salvo clamorosi colpi di scena. Almeno queste sono le primissime voci e c'è da capire se effettivamente si riuscirà a trovare una quadra a riguardo. Non resta che vedere il rendimento di un calciatore decisamente importante ed in assoluta crescita nell'ultimo periodo.