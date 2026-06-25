Una Serie B che si appresta a diventare sempre di più Udinese centrica. Tanti i mister che si stanno rilanciando proprio nella seconda serie del nostro calcio dopo la parentesi di Andrea Sottil con il Modena e il nuovo contratto di Cioffi che torna nella sua toscana, più precisamente a Carrara è il momento di una grande piazza che potrebbe vedere protagonista un ex Udinese. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Bernardo Corradi che (salvo clamorosi colpi di scena) sembra essere pronto per diventare a tutti gli effetti il nuovo tecnico della Sampdoria. La formazione blucerchiata che ha grande voglia di tornare ad essere grande, non vede l'ora di poter dare una chance ad un tecnico che ha dimostrato di avere delle ottime qualità.

Il punto sull'affare Corradi-Sampdoria

Bernardo Corradi e Liverani

Salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere solo una questione di tempo prima che le parti possano giungere definitivamente ad un accordo e di conseguenza Bernardo Corradi iniziare la sua nuova avventura da prima guida tecnica. Non dimentichiamo che nel corso di quest'ultima annata ha avuto un ruolo decisamente importante nel Milan di Max Allegri, mettendosi a totale disposizione e lavorando per l'obiettivo comune che comunque non è stato raggiunto. Non resta che andare a vedere cosa manca per chiudere un affare di questo livello.

Bernardo Corradi verso il Doria?

Sampdoria

Nelle ultime giornate ci sono state anchenei. La società effettivamente sta scegliendo una guida tutta da scoprire e non tutti i fans hanno recepito il messaggio che si aspettavano dopo l'ennesima annata con più di qualche difficoltà. Vedremo se ci sarà un ribaltamento dell'ultimo secondo oppurela sua nuova avventura in una delle piazze più importanti del calcio italiano senza ombra di dubbio alcuno.