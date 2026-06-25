L'Udinese si sta avvicinando a grandi passi verso la prossima stagione di campionato. L'obiettivo è chiaro ed è quello di diventare protagonisti il prima possibile. Una situazione tutt'altro che semplice, visto che il club ha bisogno di aggiungere alla sua rosa dei profili interessanti, ma allo stesso tempo non perdere troppi pezzi pregiati. Un ciclo che si vorrebbe aprire nel corso delle prossime stagioni e per farlo c'è bisogno di una rosa forte, ma anche compatta che possa dire la sua a tutti i livelli del calcio italiano. Adesso non possiamo fare altro che passare al mercato e soprattutto all'affare con l'Atletico Madrid che comprende Oumar Solet.

Il punto sull'affare Oumar Solet

Solet e Kristensen

Il difensore centrale francese è da diversi giorni sulla bocca di tutti, visto che il suo futuro sembra essere virtualmente scritto e sarà difficilmente ancora in quel di Udine. Tante le squadre che lo hanno messo sotto osservazione, ma tra queste sono due quelle che sembrano voler chiudere. In pole position ci sono sempre i neroazzurri di Milano che hanno tutte le qualità per fare la differenza e vogliono continuare a dire la loro. Accordo totale con il giocatore, ma non è ancora stato ultimato quello con la società bianconera che detiene il cartellino: l'Udinese. Secondo team sono proprio gli spagnoli dell'Atletico Madrid.

Il secondo team

La società spagnola sta verificando la fattibilità di questa trattativa e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che si possa tentare una fumata bianca ed un'offerta vera e propria a carico del club friulano. 25 milioni resta la richiesta dell'Udinese e di conseguenza si stringe sempre di più il tempo in cui è attesa la risposta definitiva. Vedremo seoppure potrebbe arrivare il cambio e