Calciomercato Udinese, Marino mette la sesta: è travolgente. Non solo Glik

L'Udinese dopo diverse stagioni non troppo esaltanti, vuole tornare a lottare per obiettivi ambiziosi. Servirà, quindi, un calciomercato intelligente. La società bianconera vorrebbe regalare a Luca Gotti acquisti importanti. Non a caso i dirigenti friulani hanno deciso di puntare su un nome d'esperienza: Kamil Glik. Il polacco, in arrivo dal Benevento, si trasferirà in prestito secco. Il classe '88, in grado di giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro, sarà un rinforzo di caratura internazionale. Tuttavia, dopo la decisione di non riscattare Bonifazi, il tecnico veneto avrebbe chiesto almeno due nuovi difensori. Vediamo gli altri profili sondati da Marino <<<