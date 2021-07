Calciomercato Udinese – Marino fa sul serio: pronto l’assalto all’esterno

Pierpaolo Marino vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti per la prossima stagione. Ecco chi è l'obiettivo numero uno dei friulani

Dopo diverse stagioni non troppo esaltanti, la società bianconera vuole tornare a competere per obiettivi ambiziosi. Fino a qualche anno fa, la squadra lottava regolarmente per un posto in Europa. Ultimamente, questa tendenza si è persa. I tifosi sperano di ritornare presto a sognare come ai vecchi tempi. Dopo le partenze di Juan Musso e Rodrigo De Paul, la dirigenza è chiamata ad un grande calciomercato. Marco Silvestri e Destiny Udogie, nei primi test amichevoli, hanno dimostrato di poter essere elementi importanti, ma mister Luca Gotti ha bisogno di qualche innesto ulteriore. Per questo motivo, Pierpaolo Marino, sarebbe molto interessato ad un esterno del Napoli. Vediamo i dettagli.