Mercato Udinese – Nuovo nome per la porta friulana: Marino fa sul serio!

Il mercato non è ancora cominciato ma l'Udinese continua ad avere un ruolo centrale. Marino si sta muovendo.. C'è un nome nuovo

MERCATO UDINESE - Aprile è alle porte. Le telefonate dei vari dirigenti sportivi sono già cominciate da tempo. I cellulari squillano senza sosta e le indiscrezioni di mercato invadono il terreno di gioco dei bianconeri. L'Udinese è un gruppo compatto e unito. A gennaio c'è chi ha preferito cambiare aria ma i numeri si sono schierati dalla parte di Gotti. Adesso De Paul e compagni vogliono tornare a vincere. La prossima sfida non sarà una passeggiata. L'Udinese, però, ha dimostrato più volte di essere un fardello anche per le grandi squadre. Resta comunque il fatto che in questo scenario di pseudo mercato i nomi dei pezzi più pregiati della famiglia Pozzo continuano a fare molto rumore. Il futuro di Musso sembra sempre più lontano da Udine. Ecco perché.