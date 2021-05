Mercato Udinese – De Paul avvistato a Milano: ma la dirigenza chiarisce

Rodrigo De Paul viene avvistato a Milano ma l'Udinese chiarisce subito il fraintendimento. Il mercato sta cominciando a scaldarsi

MERCATO UDINESE - Il mercato in casa Udinese ha già cominciato ad accendersi. È da un pò che si sentono sempre gli stessi nomi. Il tempo passa ma ancora non è successo nulla (per il momento). Eppure giorno dopo giorno si ha come il presentimento che Rodrigo De Paul possa lasciare l'Udinese. I friulani hanno fatto dell'argentino la colonna portante del team. Quando il numero 10 non c'è, la sua mancanza si sente tantissimo. Appena torna in campo, i bianconeri rinsaviscono, acquistano coraggio, fiducia e aggressività. Rodrigo De Paul è più di un semplice centrocampista per questa squadra. Resta comunque il fatto che i pezzi pregiati attirano le squadre più facoltose e soprattutto con un portafoglio molto ricco. De Paul è stato avvistato a Milano ed ecco cosa sta succedendo.