Mercato Udinese – Il Watford richiama tre friulani all’appello

Ecco le ultime news di mercato dal mondo Udinese. Il Watford richiama tre calciatori bianconeri all'appello. Marino avrà molto lavoro da fare

Redazione

MERCATO UDINESE - È sempre calciomercato. Tra pochi giorni si disputerà una partita molto importante. Luca Gotti è alla ricerca di conferme. L'Udinese punta alla colonna di sinistra e i punti ancora a disposizione dicono che non è un sogno impossibile. I friulani non vogliono più lottare per la salvezza. La squadra ha un ottimo potenziale ma è evidente che serve qualche nuovo innesto di qualità. Nel frattempo, dall'Inghilterra arrivano delle notizie a dir poco spaventose. Il Watford torna in Premier League. L'alce rosso abbandona la Serie B inglese e riconquista di prepotenza un posto tra le grandi. A fare scalpore però è la notizia dei giocatori friulani che dovranno lasciare l'Udinese per tornare in giallonero.

IL WATFORD SI FA SENTIRE

Forse qualcuno si era scordato che Pussetto, Pereyra e Deulofeu non sono stati acquistati a titolo definitivo dall'Udinese. I tre calciatori sono stati presi in prestito dalla squadra inglese che potrebbe anche decidere di richiamarli all'appello. Anche per il Watford sarà tempo di rinnovare l'11 titolare. La Premier League è uno dei campionati più belli, difficili e competitivi al mondo e il club neopromosso dovrà lottare con il coltello tra i denti per guadagnarsi la permanenza nella serie maggiore. Ma attenzione perché non finisce qui.

NON SOLO LORO TRE

Come sappiamo, Pussetto, Pereyra e Deulofeu non sono gli unici calciatori bianconeri a rischio partenza. Continuano le indiscrezioni che vedono Musso sempre più lontano dall'Udinese. La Roma e i nerazzurri restano sempre in orbita friulana e tengono la situazione sotto stretto monitoraggio. A preoccupare i tifosi bianconeri però sono le voci di mercato riguardanti Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino con la numero 10 ha più volte dimostrato di essere un calciatore sopra la media rispetto ai suoi compagni di squadra. Quando, per un motivo o per un altro, De Paul è costretto a non scendere in campo, la squadra soffre e non poco. L'Udinese ha bisogno di lui ma attenzione al Napoli e soprattutto alla Vecchia Signora.