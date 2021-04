Mercato Udinese – Nuove voci: potrebbe sostituire Llorente e Okaka!

Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Il campionato è ancora in corso ma alcune trattative hanno già preso piede

MERCATO UDINESE - Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Mancano ancora 5 giornate alla fine del campionato. Gotti sta continuando a preparare il prossimo match contro gli attuali Campioni d'Italia. Non sarà una partita facile anche perché ci sono in gioco molte variabili. Pirlo rischia l'esonero. La Vecchia Signora rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. L'Udinese, dal canto suo, vuole raggiungere la colonna di sinistra e vuole farlo il prima possibile. Quello dei friulani non è un traguardo impossibile. Il calendario è tutto in salita ma i ragazzi di Gotti hanno dimostrato di avere tutto il potenziale per potersi togliere diverse soddisfazioni. Nel frattempo, è già aria di mercato in casa dell'Udinese e Marino avrebbe cominciato a guardarsi intorno. Ecco l'ultimo nome che circola nell'ambiente bianconero.

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile addio di Llorente o di Okaka. Difficilmente partiranno entrambi ma anche questa ipotesi non è scontata. Llorente sembra sempre più lontano da Udine. Dopo essersi sbloccato non è riuscito a trovare la continuità di cui sia lui che l'Udinese avevano bisogno. Un ritorno in patria in cui potrebbe concludere gli ultimi anni della sua carriera non è da escludere. Marino però vuole farsi trovare pronto. I bianconeri non vogliono più ritrovarsi a lottare per la salvezza ed ecco perché urge l'acquisto di un altro attaccante di livello. Un nome ci sarebbe.

Stiamo parlando di M'Bala Nzola. L'attuale attaccante dello Spezia ha giocato un campionato discreto. Lo Spezia non è ancora matematicamente salvo e qualora la classifica dovesse stravolgere nuovamente le ultime tre posizioni, il calciomercato estivo potrebbe regalarci delle trattative infuocate. Nzola non vuole giocare in Serie B e se la situazione per lo Spezia dovesse complicarsi, le ultime indiscrezioni parlerebbero di un interesse dell'Udinese nei suoi confronti. Insomma, Okaka non ha convinto e Nestorovski non è mai stato la primissima scelta. L'attacco dei friulani potrebbe essere rivoluzionato.