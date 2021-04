News Udinese – Llorente e l’olandese rischiano di non scendere in campo

Ecco le ultime news in arrivo dall'infermeria dell'Udinese. Per Gotti non ci sono buone notizie. Proveranno a farcela ma è difficile

NEWS UDINESE - I problemi per Gotti non finiscono mai. Un'altra tegola si è aggiunta ai problemi di formazione. L'Udinese affronterà la Vecchia Signora alla Dacia Arena ma non tutti saranno a disposizione del tecnico friulano. È una partita molto importante per entrambe le squadre. Pirlo rischia seriamente di essere esonerato. Il suo gioco non ha reso i frutti aspettati e la scommessa della società piemontese è stata drasticamente persa. La vittoria della Champions League continua ad essere rimandata. Lo scudetto sta per essere ceduto agli eterni rivali nerazzurri. Adesso gli ex Campioni d'Italia rischiano anche di non raggiungere la qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo, come accennato, un altro calciatore friulano si è fermato ai box.

Llorente continua ad avere problemi al collo. Il fastidio che lo ha tenuto in panchina nelle ultime gare continua a non sparire. Il centravanti spagnolo, molto probabilmente, non scenderà in campo dal primo minuto neanche contro la sua ex squadra. Intanto alla lista degli infortunati si è aggiunto anche il nome dell'ultimo gioiellino dell'Udinese. Ovviamente stiamo parlando di Jayden Braaf. Secondo quanto rivelato dal canale ufficiale del club, Braaf ha subito una distorsione al ginocchio e oggi è atteso per ulteriori esami che riveleranno l'entità del danno. Sarebbe un vero peccato per lui dover rinunciare alla partita contro i piemontesi. Potrebbe essere un'occasione importante per dare altre conferme alla sua società e a chi ha creduto in lui. Non è da escludere che quest'estate il ragazzo non sarà ufficialmente acquistato.

Si parla di un'intesa trovata con i Citizens di circa 9 milioni di euro. È una cifra importante per un classe 2002 ma l'Udinese ha dimostrato già diverse volte di avere una certa maestria nello scegliere i giovani prodigi. Insomma, la prossima partita potrebbe essere quella della salvezza matematica. Ancor di più, potrebbe regalare ai friulani quei tre punti che gli permetterebbero di avvicinarsi ulteriormente alla colonna di sinistra.