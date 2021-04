Udinese, la sfida con la Juve si avvicina: il punto sugli infortunati

Tra pochi giorni l'Udinese sfiderà la Juventus: entrambe le squadre, però, hanno dovuto fare i conti con gli infortuni

Domenica prossima, alle ore 18:00, l'Udinese proverà a continuare la sua rincorsa verso il decimo posto. Prima di riuscire nel proprio intento, però, la compagine bianconera avrà davanti a sé una serie di sfide molto impegnative: la prima sarà contro la Juventus. La Vecchia Signora non è riuscita nell'impresa di vincere il decimo scudetto consecutivo e ora rischia di veder sfumare persino l'ingresso in Champions League. Terminare il campionato al di sotto del quarto posto sarebbe un vero fallimento per i bianconeri di Torino che hanno il difficile sogno di alzarla al cielo quella coppa dalle grandi orecchie. Secondo alcune indiscrezioni, se il tecnico Andrea Pirlo non dovesse riuscire a fare risultato contro i friulani, rischierebbe addirittura l'esonero. Al suo posto potrebbe subentrare l'ex allenatore dell'Udinese, Igor Tudor.

In casa Udinese

La settimana che sta accompagnando le due squadre all'incontro, non è stata delle migliori sotto l'aspetto degli infortuni. Specialmente per quanto riguarda l'Udinese. Dopo aver visto fermarsi ai box Gerard Deulofeu, il quale ha praticamente finito la stagione, il club friulano ha salutato anche Ilija Nestorovski. Intervento chirurgico per sistemare il ginocchio anche per il macedone che, invece, dovrà saltare gli Europei in programma la prossima estate. Ma non è finita qui. Perché assieme a loro due, mister Luca Gotti potrebbe fare a meno anche di Fernando Llorente, fuori condizione e con qualche problema fisico di troppo, e di Jayden Braaf. L'olandese ha dei fastidi al ginocchio non dovrebbe essere della gara. L'assenza dell'esterno si unisce a quella di Ignacio Pussetto.

Nella rosa della Juve

Sulla sponda juventina, Pirlo riabbraccerà Danilo. Difensore brasiliano duttile capace di giocare anche a centrocampo. In quello stesso reparto si rivede anche Federico Chiesa che, dopo i problemi alla coscia, è tornato ad essere arruolabile. Dubbi ancora per quanto riguarda Medih Demiral. Il difensore turco è il calciatore bianconero più indietro con la forma fisica e, al massimo, potrebbe accomodarsi in panchina.