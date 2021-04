Mercato Udinese – L’Atletico continua il pressing sul calciatore: non è finita!

Il mercato dell''Udinese continua non trovare pace. I Colchoneros vogliono avere l'ultima parola. È difficile dire no a Simeone

MERCATO UDINESE - Mancano ancora otto partite alla fine del campionato. Tutto può ancora succedere. La corsa Champions continua a rimanere ampiamente aperta. Allo stesso modo, la sfida per la salvezza si protrarrà fino alla fine. L'Udinese non è ancora ufficialmente al sicuro. Le ultime prestazioni dei friulani non hanno regalato a Gotti l'automatica certezza di poter restare in Serie A anche l'anno prossimo. Servono punti e servono il prima possibile. L'obiettivo resta quello di raggiungere il decimo posto e chiudere il campionato nella colonna di sinistra. Il Torino ha avuto la meglio. Il match è stato deciso da un episodio ma i bianconeri avrebbero decisamente potuto fare di meglio. Lo stesso Gotti ha parlato senza peli sulla lingua dopo il triplice fischio finale. Nel frattempo, però, le sirene del mercato estivo hanno cominciato a suonare.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l'Atletico Madrid potrebbe non aver ancora chiuso il paragrafo Rodrigo De Paul. Sono diversi i giocatori del club friulano che fanno gola a molte squadre ma l'argentino è in pole position. La famiglia Pozzo ha sempre lasciato intendere che al prezzo giusto qualsiasi calciatore è in vendita. Al momento, dunque, i nerazzurri di Conte sembrerebbe siano stati superati dai Colchoneros. Qualora Simeone dovesse richiedere in prima persona al ragazzo di trasferirsi a Madrid, difficilmente il numero 10 bianconero potrebbe rifiutare. Non ci sono ancora proposte ufficiali ma l'interesse della squadra spagnola è noto a tutti. Già nell'ultima finestra di mercato era stato tentato un colpo all'ultimo minuto anche se, ovviamente, alla fine la fumata si è rivelata nera. Ma non finisce qui.