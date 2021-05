Mercato Udinese – La Roma sfida i friulani: vogliono rubargli un giocatore

Nonostante il campionato sia ancora in atto, le news dal mercato dell'Udinese non trovano pace. I giallorossi devono rivoluzionare la reparto

MERCATO UDINESE - Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Non importa che il campionato sia ancora aperto. Non importa che potrebbe ancora accadere di tutto. Il mercato non si ferma. Anzi, quanto più ci si avvicina a giugno, tanto più cominciano a girare le prime indiscrezioni di mercato. Questa volta a farla da protagonista non sono né De Paul, né Musso né tanto meno i tre calciatori friulani che potrebbero rientrare al Watford. L'ultima voce di mercato ha spiazzato un pò tutti i tifosi bianconeri. Insomma, l'anno prossima metà squadra paradossalmente e potenzialmente potrebbe essere rivoluzionata.

Il protagonista dell'ultima voce di mercato è Kevin Bonifazi. Il difensore friulano ha disputato una buona stagione e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Ecco perché adesso i friulani dovranno fare molta attenzione alle lusinghe delle rivali. Il calciatore non è ancora di proprietà dell'Udinese e a giugno potrebbe decidere di cambiare aria e trasferirsi da un'altra parte. L'ex granada continua ad essere di proprietà della Spal. Il club ferrarese, al momento, sembrerebbe non avere premura di richiamarlo a casa. Bonifazi ha un buon mercato e il desiderio del club che milita in Serie B sarebbe quello di far partire un'asta attorno al cartellino del difensore. Nel frattempo arrivano i primi numeri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe finito nel mirino della Roma. Anche la squadra di Fonseca subirà un notevole rinnovo in mezzo al campo, molto probabilmente, partendo proprio dalla panchina. Dopo l'ennesima brutta figura europea (6-2 contro il Manchester Utd), i giallorossi potrebbero cambiare il reparto difensivo. Fazio, Ibanez e Mancini sono i tre maggiori imputati. L'ultimo è quello che "rischia" di meno ma per quanto riguarda i primi due, il loro destino sembrerebbe essere sempre più lontano da Roma. Anche Pau Lopez (il portiere) non avrebbe convinto ed ecco perché il nome di Musso è costantemente accostato a quello della Roma. Tornando a Bonifazi, però, sembrerebbe che l'Udinese sia pronta a riscattarlo per ben 6 milioni euro.