News Udinese – Il futuro di Pirlo è nelle mani di Gotti

Il futuro di Andrea Pirlo è nelle mani di Luca Gotti. Ecco le ultime news in casa Udinese. Pronto il nome del sostituto

NEWS UDINESE - Il 2 Maggio sarà una giornata decisiva. L'Udinese non vuole mollare. La famiglia Pozzo, i tifosi e tutta la squadra bianconera desiderano continuare a scalare la classifica. Mancano soltanto 5 partite alla fine del campionato. In ballo ci sono ancora 15 punti e tutto può accadere. La lotta salvezza e la lotta Champions resteranno aperte fino alla fine. L'Udinese ha appena salito un gradino e si è portata all'undicesimo posto. L'obiettivo resta sempre quello di raggiungere la colonna di sinistra e non è un traguardo impossibile. Il calendario però non sorride ai friulani. Restano da affrontare ancora la Vecchia Signora, il Napoli e L'Inter. Gli ex campioni d'Italia non stanno passando un periodo idilliaco. Anzi, tutt'altro. Andrea Pirlo adesso rischia sul serio.