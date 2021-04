Mercato Udinese – Questa sera ci sarà l’incontro tra i due dirigenti

Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Le ultime indiscrezioni rivelano un interesse del Toro per due calciatori friulani

MERCATO UDINESE - Mancano poche ore al calcio d'inizio. Le squadre sono pronte a scendere in campo e a darsi battaglia per il rush finale. Da adesso in poi non sono più ammessi passi falsi. Bisogna ipotecare la salvezza matematica il prima possibile. La classifica strizza l'occhio a Gotti ma la distanza dalle avversarie non è ancora abbastanza. Stesso discorso dicasi per Davide Nicola. Il suo Torino si trova ad appena due punti dalla zona retrocessione. Il Toro ha bisogno di una vittoria e farà il possibile per conquistare la Dacia Arena. Questa sera, però, le due squadre non si incontreranno soltanto per giocare a calcio. Le ultime indiscrezioni parlerebbero di un serio interesse del Granata per due giocatori friulani.