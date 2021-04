Udinese, l’avvicinamento alla sfida con il Torino: sabato sera in campo

Sabato sera l'Udinese sfiderà il Torino in casa. I due tecnici si stanno preparando una sfida importante per la salvezza

Redazione

Il rush finale che vedrà l'Udinese cercare di finire tra le prime dieci del campionato è ormai partito. In questo momento i bianconeri guidati da Luca Gotti occupano la dodicesima posizione in campionato, grazie al bottino accumulato fin qui di 33 punti. La stagione, dopo essere partita senza pretese, e quindi con la richiesta della semplice ma non scontata salvezza, sta facendo venire ai friulani l'appetito di strappare qualcosa di più a questo campionato. Anche solo tornare a posizionarsi nella colonna di sinistra, sarebbe un traguardo niente male. Il tecnico dei bianconeri ha saputo mettere a posto le cose. Ora l'Udinese può guardare al futuro con un pizzico in più di serenità.

Il sogno è certamente quello di far tornare l'Udinese quello del decennio scorso. Quando, grazie soprattutto a mister Francesco Guidolin e a capitano Antonio Di Natale, si coronava il sogno apparentemente impossibile di giocare in Champions League. Per tornare quantomeno in Europa però, c'è bisogno di dare vita ad un progetto lungo e duraturo, anche a costo di sacrificare qualche importante pedina sul mercato. Tuttavia, come prima cosa, il club deve pensare alle sfide che rimangono ancora da giocare. Il prossimo appuntamento dell'Udinese sarà contro il Torino in cerca di punti che lo allontanino ancor di più dalla zona retrocessione.

La sfida è in programma per sabato prossimo, 10 aprile, presso la Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio verrà dato dal direttore di gara Daniele Doveri, della sezione di Roma, alle 20:45. Nel frattempo il Toro sta cercando di recuperare alcune preziose pedine, due su tutte: Lyanco e Singo. Oggi il difensore brasiliano e l'esterno d'attacco hanno svolto un programma personalizaato. Domani mattina, i granata torneranno in campo per l'ultima seduta prima di partire per il Friuli. I dubbi dell'ex bianconero ora sulla panchina del Torino, Davide Nicola, si scioglieranno solo nelle prossime ore.