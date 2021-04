News Udinese – Ancora problemi per il Toro: altri due forfait

Ecco le ultime news in casa Udinese. Il Toro continua ad arrancare. Nicola sbuffa e incrocia le dite: ennesimo forfait per i granata

Redazione

NEWS UDINESE - Il Torino è la squadra giusta da affrontare al momento giusto. Luca Gotti lo sa e sta preparando i suoi ragazzi per il match che si disputerà sabato alle ore 20:45. L'Udinese accoglierà Belotti e compagni alla Dacia Arena. La classifica sorride ai friulani. Mancano ancora nove partite da giocare. La salvezza non è ancora matematicamente assicurata ma la posizione dei bianconeri è più che rassicurante. È anche vero che non sarebbe male tornare alla vittoria. I tre punti risolleverebbero l'entusiasmo dei calciatori ma soprattutto quello dei tifosi che si aspettano una reazione da parte della loro squadra. L'obiettivo dell'Udinese è quello di arrivare tra le prime dieci, anche e soprattutto per un moto d'orgoglio. Nel frattempo arrivano notizie interessanti riguardanti le condizioni dei calciatori granata.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Lyanco e Singo rischiano seriamente di saltare il prossimo matchcontro i friulani. Le problematiche per Davide Nicola continua ad essere senza fine. Le statistiche parlano chiaro e non sono a favore del Torino. Nelle ultime partite lo score segna: un pareggio, una vittoria e ben tre sconfitte. I soli due punti che separano la squadra piemontese dal Cagliari continuano a non essere abbastanza. Nicola lo sa e contro l'Udinese cercherà di schierare l'11 migliore. Ma non finisce qui.

Anche l'Udinese non sta proprio navigando su acque tranquille. Le ultime due sconfitte consecutive hanno contribuito a far tornare un pò di malcontento tra i giocatori bianconeri ma la grinta e la leadership di De Paul non sono mancate. La squadra friulana sa di poter fare di più e Gotti è pronto a dimostrarlo sul campo. L'Udinese è la terza vittima preferita del Gallo Belotti e la retroguardia bianconera ha dimostrato un pò di apprensione nelle ultime gare. Adesso è arrivato il momento di cambiare marcia e ricominciare a vincere.