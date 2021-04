Mercato Udinese – Questa volta si parla di entrate: attaccante nel mirino!

Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Marino punta il calciatore e potrebbe bruciare sul tempo le altre pretendenti

MERCATO UDINESE - È sempre calciomercato. Non importa che manchino ancora 9 partite alla fine del campionato. Le indiscrezioni hanno cominciato a prendere quota anche e soprattutto in casa dell'Udinese. Questa volta, però, gli argomenti principali non sono né De Paul né tanto meno Musso o Pereyra. Negli ultimi giorni ha cominciato a prendere il volo un rumour molto interessante che potrebbe essere più di una semplice diceria. Sembrerebbe che a Marino l'idea non dispiaccia. Il dirigente bianconero potrebbe bruciare la concorrenza e strappare il cartellino dalle grinfie delle altre pretendenti. Il calciatore in questione ovviamente ha un nome e un cognome.

Stiamo parlando di Simeon Tochukwu Nwanko, detto Simy. Il centravanti del Crotone sta attirando l'attenzione della Serie A su di sé. L'attaccante ha già messo a segno 15 gol firmando ben 4 doppiette. Nonostante questi numeri, però, la sua squadra è ultima in classifica a soli 15 punti. Il Parma penultimo ne ha 5 in più. Insomma, l'anno prossimo Simy vorrebbe restare in Serie A e sembrerebbe che il Genoa sia una delle principali pretendenti al cartellino del nigeriano. È più che probabile il fatto che l'attaccante potrebbe lasciare il club calabrese. Adesso bisognerà soltanto capire dove andrà ma sopratutto se partirà un'asta per aggiudicarsi le sue prestazioni. Ma non finisce qui.

Lucca Gotti non disprezzerebbe affatto l'inserimento in rosa di un nuovo centravanti. Llorente è stato accolto con entusiasmo ma la squadra e i tifosi continuano ad attendere i suoi gol.Deulofeu, sfortunatamente, continua a non riuscire a trovare quella continuità di cui ha bisogno a causa dei molteplici infortuni. L'arrivo del centravanti del Crotone potrebbe portare nuove energie nel reparto offensiva friulano. Il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 4-5 milioni di euro. Al momento, Genoa e Udinese sembrerebbero essere le più interessate. Se nelle prossime partite il suo rendimento dovesse continuare a migliorare, non è da escludere che bussino alla porta ulteriori pretendenti.