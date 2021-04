News Udinese – Sorpresa in casa bianconera: è tornato ad allenarsi!

Ecco le ultime news in casa Udinese. Il calciatore è tornato a calpestare il manto erboso. Gotti intanto studia come fermare Belotti

Redazione

NEWS UDINESE - Il tempo scorre velocemente. Manca sempre meno alla sfida contro il Torino. Per l'Udinese non è una partita di fondamentale importanza. Ovviamente, però, tornare alla vittoria risolleverebbe il morale dei friulani che vogliono mettere in cassaforte, una volta per tutte, la salvezza matematica. I Granata, invece, hanno un disperato bisogno di una vittoria. Ecco perché la difesa bianconera dovrà essere attenta a limitare il gioco del Gallo Belotti. Le statistiche parlano chiaro: l'Udinese è stata punita dal numero 9 del Toro ben 6 volte. Nell'ultimo periodo la retroguardia friulana non è riuscita ad alzare la muraglia davanti alla porta custodita da Musso. Sabato bisognerà prestare ancora maggiore attenzione. Ma attenzione perché finalmente lo spagnolo è tornato ad allenarsi.

Ovviamente stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Purtroppo il calciatore non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità per aiutare i suoi compagni nel migliore dei modi. Quando è stato chiamato in causa, però, ha risposto presente con grinta e determinazione facendo talvolta brillare gli occhi di Gotti. Molto probabilmente però il numero 9 non sarà disponibile contro il Torino. È tornato ad allenarsi individualmente sul manto erboso e le previsioni lasciano ben sperare che l'allenatore bianconero riuscirà ad averlo a disposizione per il rush finale. Manca sempre meno alla fine del campionato e adesso è arrivato il momento di non mollare. Ma non finisce qui.

Il calendario sorride all'Udinese. Le prossime partite non saranno una passeggiata per i friulani ma sicuramente poteva andare molto peggio. Ecco chi saranno le sfidanti: Torino, Crotone, Cagliari e Benevento. Le potenzialità per tornare a scaldare i motori e mettere la quinta ci sono tutte. L'Udinese non è una squadra che merita di lottare per la salvezza. I bianconeri vogliono chiudere la stagione nella colonna di sinistra e hanno tutte le potenzialità per poterci riuscire. Manca soltanto un ultimo sforzo.