Mercato Udinese – Pedullà: ”Simy ha rifiutato offerte dall’estero”

Secondo il noto esperto di calciomercato, Simy preferirebbe continuare a giocare in Italia. Udinese molto interessata

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. I tifosi vorrebbero dare il benvenuto a qualche nuovo acquisto, ma la società preferisce valutare con calma i vari profili sondati. Sicuramente qualche rinforzo arriverà entro il 19 luglio, giorno in cui la squadra partirà per il ritiro in Austria a Sankt Veit . I bianconeri, inoltre, nella prossima stagione dovranno fare a meno dei loro due giocatori più importanti: Juan Musso e Rodrigo De Paul . Il portiere si è trasferito ufficialmente all' Atalanta per venti milioni di euro, mentre il centrocampista è ad un passo dall' Atletico Madrid . L'accordo è stato trovato sulla base di trentacinque milioni senza bonus. Per la definitiva fumata bianca si aspettano le visite mediche, programmate per la fine della Copa America. I friulani, oltre a trovare i sostituti dei due argentini, devono migliorare gli altri reparti, soprattutto quello offensivo. Una punta che piace molto ad Udine è Nwanko Simy . Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Il nigeriano ha tantissime richieste sia in Italia che all'estero. Non poteva essere altrimenti vista l'ultima stagione in cui ha segnato ben venti gol. Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, sul proprio sito ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la punta classe '92. ''Simy ha avuto nelle ultime ore anche proposte dall’estero, ma ha preferito respingerle. Non è una chiusura definitiva, ma per il momento la sua priorità resta l’Italia, vorrebbe continuare a giocare in Serie A. E l’Udinese resta molto interessata, ci sono stati ulteriori contatti e il gradimento del club friulano. Il Genoa sullo sfondo, la Salernitana defilata, la Fiorentina per ora in stand-by. L’attesa non durerà molto''. Al momento, quindi, il club bianconero è uno dei più attenti sul bomber del Crotone. Nel frattempo, i friulani puntano uno svincolato di lusso. Ecco di chi si tratta.