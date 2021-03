Mercato Udinese – Un sogno diventato realtà: come cambia la situazione?

I tre tenori non smettono di far parlare di sé. La situazione "mercato" in casa Udinese è sempre bollente. Nuovi pretendenti in arrivo

MERCATO UDINESE - Luca Gotti sta dimostrando partita dopo partita di avere la sfera di cristallo. Il percorso tracciato dall'allenatore friulano ha dell'incredibile. Qualche mese fa c'era chi inneggiava al cambio in panchina. Lui si è rimboccato le maniche, ha strigliato i suoi ragazzi e, unita e compatta, la sua Udinese ha cominciato a giocare a calcio. Il ritiro punitivo ha dato la svolta al percorso dei bianconeri. L'obiettivo finale resta sempre la salvezza matematica. Adesso, però, uno sguardo attento alla classifica potrebbe portare i tifosi e la società ad ambire ad un sogno quanto meno inaspettato.

Il popolo bianconero è stanco di dover combattere per cercare di allontanarsi ogni anno dalla zona rossa. Questa squadra merita di più. De Paul e compagni stanno dimostrando alle avversarie che l'Udinese è un club da temere. I suoi tenori, di conseguenza, sono stati adocchiati da diverse pretendenti. Musso, Pereyra e De Paul si sono caricati sulle spalle l'intero gruppo e sono pronti a portarlo sempre più in alto. Ecco perché la società vorrebbe blindarli. O meglio, chiunque volesse sradicarli dal Friuli deve essere pronto ad investire una grande cifra. L'Udinese è riuscita a resistere alle lusinghe del Biscione nell'ultima sessione di mercato. Questa volta però la situazione potrebbe "leggermente" cambiare.

Le prestazioni dei tre sopracitati hanno attirato l'attenzione di diversi dirigenti sportivi. Uno su tutti starebbe monitorando molto attentamente le prestazioni del numero 10 argentino. Il famoso dirigente che avrebbe messo gli occhi su De Paul è Fabio Paratici. Tutto lascia pensare che potremmo assistere ad un duro braccio di ferro tra Marotta e il ds della Vecchia Signora. Ovviamente non bisogna dare per scontata la partenza del "diez". La società friulana potrebbe anche decidere di rafforzare qualitativamente la rosa nella prossima sessione di mercato. Insomma, la colonna di sinistra è stata finalmente raggiunta. Adesso Gotti non vuole fermarsi. Prossimo avversario? I biancocelesti di Inzaghi.